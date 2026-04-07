Trump'ın yardımcısı Vance: Savaş çok yakında sona erecek

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, 12 Nisan'da genel seçime gidecek olan Macaristan'da Başbakan Viktor Orban'la Budapeşte'de bir araya gelmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

JD Vance İran hakkında şunları iddia etti:

“ABD, İran'la ilgili askeri hedeflerini büyük ölçüde gerçekleştirdi. Bu da şu anlama geliyor, Başkan Trump'ın söylediği gibi bu savaş çok yakında sona erecek”

Trump'ın belirlediği son tarihten önce İran ile birçok görüşme yapılacağını iddia eden Vance, çatışmaya barışçıl bir çözüm bulunmasını umduğunu söyledi.

JD Vance, “Bu akşam saat 20.00’ye kadar İran’dan bir cevap alabiliriz" diye ekledi.

Reuters: ABD ile tüm diplomatik ve dolaylı iletişim yolları kapatıldı

Reuters haber ajansının iddiasına göre; İran, Trump’ın son tehditlerinin ardından ABD ile tüm diplomatik ve dolaylı iletişim yolları kapattı.