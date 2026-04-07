7 Nis 2026 20:51

Bahreyn'e soğuk duş! Çin ve Rusya'dan Hürmüz tasarısına veto

BM Güvenlik Konseyi'nde Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünü amaçlayan karar tasarısı, Rusya ve Çin'in vetosuyla kabul edilmedi.

Bahreyn tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne sunulan ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün sağlanmasını amaçlayan karar tasarısı, Rusya ve Çin'in oylarıyla veto edildi.

Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı Bahreyn, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün temini için koordineli "savunma" önlemleri çağrısı içeren karar taslağını Konsey'e sundu.

Konsey oturumunda gerçekleştirilen oylamada tasarı 11 lehte oy alırken, Kolombiya ve Pakistan çekimser kaldı.

Karar tasarısı daimi üyeler Çin ve Rusya'nın veto yetkilerini kullanmasının ardından kabul edilmedi.

