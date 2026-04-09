İran Devrim Muhafızları Hürmüz Boğazı için alternatif güzergâh belirledi

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı’na ilişkin yayımladığı bir harita ile gemi trafiği için alternatif güzergâhları açıkladı.

Yapılan açıklamada, Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı’ndaki savaş durumu nedeniyle 28 Şubat 2026 ile 8 Nisan 2026 tarihleri arasında (İran takvimine göre 1404/12/09 - 1405/01/19) ana trafik hattında gemisavar mayınlarının bulunma ihtimali olduğu belirtildi.

Bu çerçevede, Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapacak tüm gemilere, denizcilik güvenliği ilkelerine uymaları ve olası mayınlarla temas riskinden kaçınmaları için, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri ile koordinasyon halinde, ikinci bir duyuruya kadar alternatif rotaları kullanmaları çağrısı yapıldı.

Açıklamada belirlenen güzergâhlar şu şekilde sıralandı:

Giriş rotası: Umman Denizi’nden kuzeye doğru ilerleyerek Larak Adası üzerinden geçip ardından Fars Körfezi’ne yönelmek.

Çıkış rotası: Fars Körfezi’nden hareketle Larak Adası’nın güneyinden geçerek Umman Denizi’ne doğru ilerlemek.

Yetkililer, bu düzenlemenin gemilerin güvenli geçişini sağlamak amacıyla geçici olarak yürürlüğe konduğunu bildirdi.