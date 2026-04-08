İki haftalık ateşkes anlaşması ile ilgili 5 önemli detay

İranlı uzman Mustafa Necefi 2 haftalık ateşkes ile ilgili önemli 5 detay anlattı.

1- ABD’nin önerdiği 15 maddelik plan yerine, İran’ın sunduğu 10 maddelik plan gelecekteki müzakerelerin temelini oluşturdu. Bu durum hem Donald Trump’ın yaptığı paylaşımda hem de İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi’nin açıklamasında yer aldı. Oysa daha önce ABD, kendi planının müzakerelerin temelini oluşturması konusunda ısrar ediyordu.

2- Ateşkes, çatışmaya dahil olan tüm tarafları kapsıyor. Buna hem “direniş ekseni” olarak adlandırılan aktörler hem de İsrail dahil.

3- İki haftalık ateşkes, kalıcı bir anlaşma anlamına gelmiyor. Önümüzdeki müzakerelerin sonuçsuz kalma ihtimali hâlâ bulunuyor.

4- İran’daki karar verici çevrelerde, ABD’nin süreçteki niyetlerine karşı ciddi bir güvensizlik olduğu belirtiliyor.

5- İlk ateşkesin sağlanmasında, ABD’li siyasetçi J.D. Vance ile İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf arasındaki temasların ve koordinasyonun önemli rol oynadığı ifade ediliyor. Bu temasların üst düzey yetkililerle tam koordinasyon içinde yürütüldüğü vurgulanıyor.