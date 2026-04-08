Mısır İran-ABD ateşkesini destekledi

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Donald Trump’ın bölgedeki askeri operasyonların askıya alındığını duyurmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada bu adımın, bölgesel sakinliğin sağlanması ve gerilimin düşürülmesi yönünde “olumlu ve önemli bir gelişme” olduğu ifade edildi.

Mısır diplomasisi ayrıca, askeri operasyonların durdurulmasının müzakereler için uygun zemini oluşturduğunu ve diplomatik yolların güçlendirilmesi açısından önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Kahire yönetimi, bu fırsattan yararlanılarak diyalog süreçlerinin ilerletilmesi ve bölgesel krizlerin siyasi yollarla çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.