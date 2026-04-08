8 Nis 2026 09:52

Mısır İran-ABD ateşkesini destekledi

Mısır Dışişleri Bakanlığı, İran ile ABD arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşılayarak, bunun bölgesel gerilimi azaltma ve diplomasiye dönüş için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Donald Trump’ın bölgedeki askeri operasyonların askıya alındığını duyurmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada bu adımın, bölgesel sakinliğin sağlanması ve gerilimin düşürülmesi yönünde “olumlu ve önemli bir gelişme” olduğu ifade edildi.

Mısır diplomasisi ayrıca, askeri operasyonların durdurulmasının müzakereler için uygun zemini oluşturduğunu ve diplomatik yolların güçlendirilmesi açısından önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Kahire yönetimi, bu fırsattan yararlanılarak diyalog süreçlerinin ilerletilmesi ve bölgesel krizlerin siyasi yollarla çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

