Birleşmiş Milletler İran-ABD ateşkesini memnuniyetle karşıladı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sözcüsü, António Guterres’in İran ile ABD arasında ilan edilen iki haftalık ateşkesi memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Sözcü, Guterres’in tüm taraflara uluslararası hukuk ve ateşkes şartları doğrultusunda taahhütlerine bağlı kalmaları çağrısında bulunduğunu belirtti.

Guterres ayrıca, düşmanca eylemlerin durdurulmasının sivillerin korunması ve insani sorunların azaltılması açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

Bunun yanı sıra, Pakistan ve diğer ülkelerin ateşkese ulaşılmasını kolaylaştırmaya yönelik çabalarından dolayı teşekkür etti.