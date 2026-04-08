Suudi Arabistan’ın ABD–İran ateşkesiyle ilgili ilk tepkisi

Rusya el-Yevm’in aktardığına göre Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’ın bölgede kalıcı bir anlaşmaya ulaşılması için yürüttüğü arabuluculuk çabalarını desteklediğini açıkladı.

Açıklamada, mevcut ateşkesin bölgesel güvenliği güçlendirecek kapsamlı ve sürdürülebilir bir anlaşma için fırsat oluşturmasını umdukları belirtildi. Riyad ayrıca, bölge ülkelerinin egemenliğini ihlal eden saldırıların ve politikaların sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamanın sonunda Suudi Arabistan, Hürmüz Boğazı’nın 1982 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi doğrultusunda tüm deniz taşımacılığına kısıtlama olmaksızın açık kalması gerektiğini belirtti.