Velayeti: ABD ateşkesi kabul etmeye mecbur kaldı

İran’ın Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi Ali Ekber Velayeti, X hesabından yaptığı paylaşımda, “ABD ateşkesi kabul etmeye mecbur kaldı; bu gerçek, açık bir stratejik yenilgiyi gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Velayeti, İran Silahlı Kuvvetleri’nin ilk günden olduğu gibi en üst düzey hazırlık halinde olduğunu belirterek, “İbrani–Arap–Amerikan cephesinin” ateşkesi ihlal etmeye yönelik herhangi bir yanlış hesabına karşı “kesin ve caydırıcı” yanıt verileceğini söyledi.

Paylaşımında ayrıca, “Dünyada yeni güç geometrisi ve çok kutuplu düzene doğru gidişatta İran artık sadece bir ülke değil; İslam kutbunun ekseni olarak rol oynuyor” değerlendirmesinde bulundu.