İranlı yetkili: Silahlı kuvvetlerimizin eli tetikte kalacak

İran Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi Muhsin Rızai, ülkenin çıkarları tam olarak güvence altına alınana kadar silahlı kuvvetlerin tetikte kalacağını ifade etti.

Rızai, yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın üç kez geri adım attıktan sonra, İran halkının direnişi, silahlı kuvvetlerin gücü ve ülke liderliğinin kararlı tutumu karşısında İran’ın 10 maddelik planını müzakerelerin temeli olarak kabul etmek zorunda kaldığını belirtti.

Rızai ayrıca, tüm bu gelişmelere rağmen İran silahlı kuvvetlerinin, ülke çıkarlarının tamamen sağlandığından emin olunana kadar hazır ve tetikte kalmaya devam edeceğini vurguladı.