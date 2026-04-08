Japonya’dan İran-ABD ateşkesine destek

Japonya Hükümeti Bakanlar Kurulu, İran ile ABD arasında imzalanan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, İran ile ABD arasındaki ateşkese destek verildiği belirtilirken, Hürmüz Boğazı’nın güvenli şekilde yeniden açılması için çalışmaların sürdürüleceği vurgulandı.

İran ile ABD ve müttefikleri arasında özel şartlar çerçevesinde iki haftalık bir ateşkes yürürlüğe girdi. Trump da bu durumu doğrulayarak, iki haftalık sürenin nihai anlaşmanın tamamlanması için bir fırsat sağlayacağını dile getirdi.