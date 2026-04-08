Siyonist rejimden Lübnan'a yoğun bombardıman (+video)

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın ardından ateşkes kararı alındığı duyuruldu. İsrail rejimi, ateşkesin ilk gününde Lübnan'a yönelik tarihin en büyük saldırısını düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Siyonist İsrail’in ülke genelinde düzenlediği eş zamanlı saldırıların bilançosunu açıkladı. İlk belirlemelere göre onlarca kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Lebanon genelinde birçok noktaya yoğun hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

İlk verilere göre saldırılarda onlarca kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı.

Jerusalem Post gazetesine göre, 50 İsrail savaş uçağı bir dakika içinde Lübnan'ın çeşitli bölgelerine 160 bomba attı.

Lübnan Kızılhaçı: 80 can kaybı ve 200 yaralı var

Lübnan Kızılhaçı’ndan yapılan açıklamada, Beyrut'a düzenlenen hava saldırılarında 80 kişinin hayatını kaybettiği, 200 kişinin yaralandığı belirtildi.

Başkent Beyrut ve Lübnan'ın güneyinde arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor.

Hizbullah'tan Lübnan halkına mesaj

Hizbullah Hareketi yayımladığı bildiride, Lübnan halkını ateşkes resmen ilan edilmeden önce hedef bölgelere dönmemeleri konusunda uyardı. Lübnan direnişi, düşmanın yenilgisini gizlemek için sahada elde edemediği bir başarıyı varmış gibi göstermeye çalışabileceğini belirtti.

Bildiride, İsrail'in ateşkesin en büyük kaybedeni olduğu, Netanyahu'nun Lübnan'ı ateşkesten kapsam dışı bırakmaya çalıştığı ve Siyonist ordunun Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürdüğü aktarıldı.