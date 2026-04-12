İsrail'in Lübnan'a saldırılarında 48 bölge hedef alındı

Saldırılarda İsrail savaş uçaklarının yoğun bombardıman gerçekleştirdiği, ayrıca bazı bölgelerde beyaz fosfor içeren mühimmat kullanıldığı belirtildi.

Yerel kaynaklara göre saldırılar, ilan edilen ateşkesin açık ihlali olarak değerlendirilirken, en az 27 kişi şehit oldu. Şehitlerin arasında 3 yardım ekipi görevlisinin de bulunduğu belirtildi.

Bombardımanda Bint Cubeyl, Sayda, Nabatiye, Kafr Sir, Tul ve Zefta dahil olmak üzere çok sayıda yerleşim ağır hasar gördü. Özellikle sivil konutlarda geniş çaplı yıkım meydana geldiği aktarıldı.

Öte yandan Hizbullah, İsrail’in kuzeyine yönelik saldırı düzenlediğini açıkladı. Hizbullah, Kiryat Şmona yerleşimini insansız hava araçlarıyla hedef aldığını duyurdu.

Bu saldırının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun konuşmasıyla eş zamanlı gerçekleştiği belirtildi. Ayrıca İsrail’in kuzeyinde, Celile bölgesi semalarında bir hedefe karşı hava savunma füzesi ateşlendiği bildirildi.

Hizbullah, ayrıca güney Lübnan’daki Adise bölgesinde bir Merkava tankını ve Kiryat Şmona’daki askeri bir noktayı insansız hava araçlarıyla vurduğunu bildirdi. Bunun yanı sıra, İsrail askerlerinin bazı toplanma alanlarının da roketlerle hedef alındığı ifade edildi.

Lübnan Parlamentosu’ndaki Hizbullah grubundan bir yetkili ise yaptığı açıklamada, müzakerelere tamamen karşı olmadıklarını ancak doğrudan ve çatışma sürerken yapılacak görüşmelere karşı olduklarını belirtti. Ayrıca İsrail ile doğrudan müzakerenin “büyük bir hata” olacağını dile getirdi.