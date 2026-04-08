Devrim Muhafızları komutanları: Ellerimiz tetikte

ABD ile varılan geçici ateşkesin ardından Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hava-Uzay Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri komutanlarının sosyal medya üzerinden yayınladıkları ortak açıklamada, “Bugün, ellerimizin tetikte olduğunu ve düşmanın en ufak bir hata yapması durumunda tam güçle karşılık verileceğini gördüler ve denediler” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhsin Rızai da ABD ile varılan geçici ateşkese rağmen "Silahlı kuvvetlerin elinin ülkenin çıkarlarının tamamen güvence altına alınmasına kadar tetikte kalmaya devam edeceğini" ifade etti.

İran-ABD arasındaki geçici ateşkes

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la 2 haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "İran ile ABD ve müttefikleri" arasındaki 2 haftalık ateşkesin, Lübnan ve diğer bölgeleri de kapsadığına dikkati çekmişti.