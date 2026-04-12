İran’dan Hürmüz Boğazı uyarısı: Askeri gemilere sert müdahale

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı deniz kuvvetleri, yayımladığı 58 numaralı bildiride, askeri gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine ilişkin sert bir uyarıda bulundu.

Açıklamada, askeri gemilerin boğazdan geçişine yönelik her türlü girişimin “sert şekilde karşılık bulacağı” ifade edildi.

Bildiride ayrıca, Devrim Muhafızları Donanması’nın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolü “tam bir güç ve akıllı yönetimle” elinde bulundurduğu belirtilerek, yalnızca belirli kurallar çerçevesinde sivil gemilerin geçişine izin verildiği kaydedildi.

Amerikan gemilerinin boğazdan geçtiğine dair çıkan haberlerin yalanlandığı açıklamada, askeri gemilerin geçişine yönelik herhangi bir girişime kararlılıkla ve sert biçimde müdahale edileceği bir kez daha vurgulandı.