İslam Devrim Muhafızları: Ateşkes süresince hiçbir saldırı gerçekleştirmedik

İslam Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, 57 numaralı açıklamasında İran Silahlı Kuvvetleri’nin ateşkes saatleri boyunca şu ana kadar kesinlikle hiçbir ülkeye yönelik herhangi bir füze fırlatmadığını vurguladı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

“Son saatlerde çeşitli haber ajansları, Fars Körfezi’nin güneyindeki bazı ülkelerin tesislerine yönelik İHA ve füze saldırıları olduğuna dair haberler yayınlamıştır.

Kamuoyuna bildiririz ki İran Silahlı Kuvvetleri, ateşkes süresi boyunca şu ana kadar hiçbir ülkeye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmemiştir.

Eğer bu haberler doğruysa, şüphesiz Siyonist düşman veya ABD’nin işidir.

İran Silahlı Kuvvetleri herhangi bir hedefi vurduğunda bunu cesurca resmi bir açıklamayla duyurur; İran’ın resmi açıklamalarında yer almayan hiçbir eylem bize ait değildir.”