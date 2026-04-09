İran’dan ABD’ye tepki: Bu erken cayma değilse nedir?

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Beyaz Saray Sözcüsü’nün Lübnan’ın ateşkesin bir parçası olmadığı yönündeki iddiasına sert tepki gösterdi.

Bekayi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in, İsrail’in Lübnan’daki askeri saldırılarının durdurulmasının İran ile ABD arasındaki ateşkes mutabakatının bir parçası olduğunu açıkça ifade ettiği paylaşımın görüntüsünü yayımladı.

İranlı sözcü, bu çerçevede şu ifadeleri kullandı:

“Eğer bu [Beyaz Saray Sözcüsü’nün Lübnan’ın ateşkesin bir parçası olmadığı yönündeki iddiası] ABD’nin erken bir şekilde geri adım atmasının başka bir örneği değilse, o halde nedir?!”