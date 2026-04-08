Devrim Muhafızları Ordusu'ndan İsrail'e Lübnan tepkisi: Saldırıları durdurun

Devrim Muhafızları Ordusu, Siyonist İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Ateşkes anlaşmasının üzerinden henüz saatler bile geçmezken doğasında barbarlık olan ve masum çocukları ve kadınları öldürmeyi kimliğinin ayrılmaz bir parçası haline getiren Siyonist rejim, Beyrut'ta acımasız bir katliama başladı” ifadesine yer verildi.

ABD ve İsrail rejimini sert bir dille uyaran Devrim Muhafızları Ordusu’nun açıklamasında, “Aziz Lübnan'a yönelik saldırganlık derhal durdurulmazsa, bölgedeki hain saldırganlara pişman edici bir karşılık vereceğiz" denildi.

İran misilleme operasyonuna hazırlanıyor

Öte yandan Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı General Musevi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığ açıklamada, “Gururlu Hizbullah'a yapılan bir saldırı, İran'a yapılan bir saldırıdır. Sahada, Siyonist rejimin vahşi saldırılarına karşı ağır bir karşılık vermeye hazırlanıyoruz” dedi.

Fars haber ajansı daha önce "İran, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı'ndan gemi trafiğini askıya aldı" haberini geçmişti.

İsrail'den Lübnan'a vahşi saldırı

İşgal ordusu, Lübnan’ın başkent Beyrut, güney, Bekaa ve Cebel-i Lübnan bölgelerine yönelik geniş çaplı hava saldırıları düzenledi.Saldırılarda Şemsatar, Durus, Hirmil, Sayda, Adlun ve Beyrut’un birçok mahallesi hedef alındı.

Pakistan Başbakanı’nın İran ve ABD ile tüm cepheleri kapsayan ateşkes anlaşmasına varıldığını açıklamasına rağmen, İsrail’in ateşkesi hiçe sayarak saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı’na göre, İsrail rejiminin bu sabahtan bu yana ülkeye düzenlediği yoğun saldırılarda 112 kişi şehit oldu, 837 kişi ise yaralandı.