Şeyh Naim Kasım: Eski duruma dönmeyeceğiz

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Cuma günü yayımladığı mesajda Lübnan halkına hitaben, artık eski duruma dönmeyeceklerini ve düşmanın Lübnan direniş güçlerinin savunma kapasitesi karşısında şaşkına döndüğünü ifade etti.

Naim Kasım, Lübnanlı şehitlerin ailelerine taziyelerini ileterek yaralılar için acil şifa diledi.

İsrail’in savaş alanında Hizbullah’ın savaşçıları karşısında başarısız olduğunu savunan Kasım, düşmanın daha önce defalarca dile getirdiği kara harekâtını gerçekleştiremediğini belirtti.

İsrail askerlerinin direniş güçlerinin kurduğu pusulara düştüğünü ifade eden Kasım, Tel Aviv yönetiminin hedeflerini sürekli değiştirdiğini; kimi zaman Litani Nehri’ne ulaşmayı, kimi zaman sınırlı ilerlemeyi ya da ateş üstünlüğü kurmayı amaçladığını, ancak 40 günden uzun süren saldırılar boyunca roket, füze ve İHA saldırılarını engelleyemediğini söyledi.

Kasım, İsrail’in yüz bin asker seferber etmesinin işgale katkı sağlamadığını, aksine bu askerlerin büyük kayıplar verdiğini ileri sürdü. Sahada kalan askerlerin korku içinde yaşadığını, ne zaman öldürüleceklerini, esir düşeceklerini ya da geri çekilme emri alacaklarını bilmediklerini ifade etti.

İsrail’in sahadaki başarısızlıklarını örtmek için sivillere yönelik saldırılar düzenlediğini belirten Kasım, Beyrut, Dahiye, güney bölgeleri, Bekaa ve Cebel Lübnan’da gerçekleştirilen saldırılara rağmen Lübnan halkının direnişini sürdürdüğünü söyledi.

Hizbullah savaşçılarının Siyonistlerin hayallerini yıkan sağlam bir set olduğunu belirten Kasım, direnişin sonuna kadar devam edeceğini vurguladı.

Kasım ayrıca, Lübnan hükümetinin taviz vermeyi bırakması gerektiğini belirterek, tehditlerin ve silahların kendilerini korkutmayacağını, bu toprakların gerçek sahipleri olduklarını ve hedefleri engelleyecek irade ve güce sahip bulunduklarını söyledi.