Kudüs Gücü Komutanı: Direniş ekseni her zamankinden daha güçlü

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “direniş ekseni”nin bugün her zamankinden daha güçlü olduğunu ifade etti.

Tuğgeneral Kaani, direniş cephesinin birlik ve bütünlük içinde hareket ettiğini belirterek, bu düzeyde bir dayanışmanın daha önce görülmediğini vurguladı.

İsrail’in, direniş güçlerine ve sivillere yönelik baskı ve saldırılarla bu yapıyı zayıflatabileceğini düşündüğünü söyleyen Tuğgeneral Kaani, bunun yanlış bir değerlendirme olduğunu ifade etti.

Tuğgeneral Kaani, direniş kültürünün doğası gereği baskılar arttıkça daha da güçlendiğini ve sağlamlaştığını belirterek, mevcut koşulların direniş eksenini zayıflatmak yerine daha da pekiştirdiğini dile getirdi.