Kudüs Gücü Komutanı, İsrail’e sert uyarıda bulundu

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, Lübnan’da İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılar sonrası yayımladığı mesajda, düşmana sert bir uyarıda bulundu.

Tuğgeneral Kaani, mesajında, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun bugün Lübnan’da sergilediği vahşetin, efendisi ABD’ye kıyasla daha acımasız ve zalim olduğunu kanıtlamaya çalıştığını belirtti.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

İsrail rejiminin tarihi, masum sivillere, kadınlara ve çocuklara yönelik insanlık dışı suçlarla doludur.

Netanyahu, Lübnan’da sergilediği vahşilikle efendisi ABD’ye göre daha zalim olduğunu göstermeye çalıştı.

Düşman bilsin ki, karşısında ağır ve pişmanlık verici bir ceza onu beklemektedir.