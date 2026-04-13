İran’dan Fars Körfezi ve Umman Denizi için güvenlik mesajı

İran Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Hatemü’l-Enbiya Merkez Karargâhı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD’nin uluslararası sulardaki deniz trafiğine yönelik kısıtlamalarını sert sözlerle eleştirdi.

Zülfikari, bu tür uygulamaların uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek “deniz haydutluğu” olarak nitelendirdi.

İran’ın kendi karasularındaki egemenlik hakkının doğal ve meşru olduğunu vurgulayan Zülfikari, silahlı kuvvetlerin bu alanlardaki güvenliği kararlılıkla sağlamaya devam edeceğini ifade etti.

Açıklamasında, Hürmüz Boğazı’ndan “düşman unsurlara ait” gemilerin geçişine izin verilmeyeceğini belirten Zülfikari, diğer gemilerin ise belirlenen kurallara uymaları halinde geçiş yapabileceğini söyledi.

Zülfikari ayrıca, savaş sonrası dönemde de Hürmüz Boğazı üzerinde kalıcı bir kontrol mekanizması uygulanacağını ifade etti.

İranlı yetkili, Fars Körfezi ve Umman Denizi’ndeki limanların güvenliğine dikkat çekerek, “Bu bölgede güvenlik ya herkes içindir ya da hiç kimse için. İran limanlarının güvenliği tehdit edilirse, bölgedeki hiçbir liman güvende olmayacaktır” uyarısında bulundu.