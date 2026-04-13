13 Nis 2026 14:19

İspanya, Tahran’daki Büyükelçiliği'ni yeniden açtı

İspanya'nın Tahran Büyükelçisi Antonio Sanchez-Benedito Gaspar, yaptığı açıklamada,  “Diplomatik ekibimle birlikte bugün Tahran'daki büyükelçiliğimizi yeniden açtık” dedi.

Gaspar, ülkesinin, Tahran'daki büyükelçiliğini ‘barış çabalarına katkı’ sağlamak amacıyla yeniden açtığını belirtti.

İspanya'nın İran ile diplomatik ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra bölgenin turizm sektörünün potansiyelini de incelediğini kaydeden Gaspar, “İleriki gümlerde ortak iş birliği fırsatlarının oluşturulmasını umuyorum” diye konuştu.

