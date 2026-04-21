İspanya, İran’a yönelik saldırıları yüzyılın en büyük krizi olarak nitelendirdi

İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares, ABD ve Siyonist rejimin İran’a yönelik saldırılarını yüzyılın en büyük krizine yol açan bir gelişme olarak nitelendirdi.

Albares, Orta Doğu’daki krizin çözümünün yalnızca müzakere ve diyalogdan geçtiğini söyledi.

Albares, taraflardan hiçbirinin çağımızın en büyük küresel krizi olarak nitelendirdiği bu krizi askeri yollarla çözemeyeceğini vurguladı.

ABD ve Siyonist rejimin İran topraklarına yönelik saldırıları, Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemi trafiğinde aksamalara neden oldu. Bu durum, birçok ülkede yakıt, enerji, gübre ve diğer ürünlerde ciddi sıkıntılara yol açtı.

Mevcut koşullara yanıt olarak çeşitli ülkeler yakıt kotaları uygulamaya başlamış, kamu ve özel sektör çalışanlarını uzaktan çalışmaya yönlendirmiştir.