Erakçi-Al Sani görüşmesinin detayları belli oldu

Katar Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ateşkesle ilgili son gelişmeler ve bunun bölgedeki güvenlik ile istikrarı artırmak amacıyla pekiştirilmesinin önemi vurgulandı.

Katar Başbakanı Al Sani, mevcut arabuluculuk çabalarına tüm tarafların olumlu yanıt vermesinin önemine vurgu yaparak, “Bu çabalar, krizinin kökenine barışçıl yöntemler ve diyalog yoluyla yaklaşılmasının önünü açarak kalıcı bir anlaşmaya ve gerilimin yeniden tırmanmasının önlenmesine katkı sağlayacaktır” dedi.

Deniz yollarının açık tutulmasının ve seyrüsefer güvenliğinin korunmasının önemine dikkat çeken Al Sani, bu yolların baskı ya da pazarlık aracı olarak kullanılmaktan kaçınılması gerektiğini vurguladı ve “Bu tür adımlar bölge ülkeleri, küresel enerji ve gıda tedariki ile uluslararası barış ve güvenlik üzerinde olumsuz etkiler yaratacaktır” diye konuştu.