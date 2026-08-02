İran Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin saldırıları karşısında savunmamız sürecek

İran Dışişleri Bakanlığı, İran halkının ABD'nin yasa dışı tehdit ve saldırıları karşısındaki direnişine ilişkin yayımladığı açıklamada, İran'ın bağımsızlığı ve ulusal onuru uğruna direnişini sürdüreceğini vurguladı.

Açıklamada, ABD'nin 28 Haziran'da varılan ateşkes mutabakatına uymadığı, İran limanları ve ticari deniz taşımacılığına yönelik deniz ablukasını sürdürdüğü, ülkenin çeşitli bölgelerine saldırılar düzenlediği ve ekonomik baskıları artırdığı belirtildi. Bu çerçevede İran Silahlı Kuvvetleri'nin savunma operasyonlarını tüm kapasitesiyle sürdürdüğü ifade edildi.

Bakanlık, deniz ablukasının Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 3314 sayılı "Saldırının Tanımı" kararına göre açık bir saldırı eylemi niteliği taşıdığını savunarak, askeri ve sivil hedeflere yönelik saldırıların da BM Şartı'nın 2. maddesinin 4. fıkrasını ihlal ettiğini belirtti. İran'ın meşru müdafaa hakkı kapsamında tüm imkânlarını kullanacağı kaydedildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ABD'nin saldırıları karşısında etkili adım atmadığı, BM Genel Sekreteri'nin ise yalnızca belirsiz açıklamalar yapmakla yetindiği ifade edildi.

İran Dışişleri Bakanlığı ayrıca, ABD'nin son dönemde İran'a yönelik askeri operasyonlarını "nükleer tehdit" ve "İsrail'in savunulması" gibi gerekçelerle meşrulaştırmaya çalıştığını iddia ederek, asıl nedenin İran'ın bağımsızlık ve ulusal egemenlik konusundaki tutumu olduğunu savundu.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan son gelişmelere de değinilerek, ABD'nin üç ticari gemiyle ilgili olayları İran'a yönelik saldırılar için bahane olarak kullandığı belirtildi. Washington'un deniz trafiğini siyasi ve askeri amaçlarla yönlendirdiği ifade edilirken, ABD'nin bazı ticari gemileri askeri faaliyetlerde kullandığı da açıklandı.

Bakanlık, İran'ın bölge ülkeleriyle herhangi bir düşmanlık içinde olmadığını, Fars Körfezi ülkeleriyle karşılıklı saygı ve iyi komşuluk temelinde ilişkiler kurmak istediğini belirtti. Ancak bölge ülkelerinin topraklarının İran'a yönelik saldırılar için kullanılmasına izin vermemeleri gerektiği vurgulandı.

Açıklamanın sonunda İran, ulusal egemenliğini, bağımsızlığını ve güvenliğini korumak amacıyla ABD ve İsrail'in saldırıları karşısında savunmasını sürdüreceğini ve bunu uluslararası hukuk çerçevesindeki meşru müdafaa hakkı kapsamında değerlendirdiğini ifade etti.