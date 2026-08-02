Erakçi, Türkiye ve Pakistan ile bölgesel gelişmeleri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Münir ile Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi; ABD'nin saldırgan ve istikrarsızlaştırıcı eylemlerinin yol açabileceği sonuçlar ile bölgede gerilimin ve güvensizliğin tırmanma riski hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Erakçi, görüşmelerde ABD ordusunun olası maceracı girişimlerine karşı uyarıda bulunarak, İran'ın ulusal egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve ülke güvenliğini korumaya tamamen hazır olduğunu, her türlü saldırıya kararlı şekilde karşılık vereceğini vurguladı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, Abbas Erakçi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde müzakerelere ilişkin son gelişmelerin ele alındığını açıkladı.

Fidan, Ankara'nın bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi yönündeki çabalarını kararlılıkla sürdüreceğini de vurguladı.

El Cezire'nin aktardığına göre, Türkiye Dışişleri Bakanlığından yetkililer, Fidan'ın Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde çatışmaların sona erdirilmesi ve kalıcı barışın güçlendirilmesine yönelik çabaların önemine dikkat çektiğini belirtti.