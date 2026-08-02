Erakçi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile bölgesel gelişmeleri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, diplomatik temasları kapsamında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bölgedeki ABD ve İsrail rejiminin devam eden komploları ve saldırgan girişimleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Erakçi, İran'ın ülkenin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve ulusal güvenliğini koruma konusunda tamamen hazır olduğunu vurguladı.

Erakçi, ABD ve İsrail rejiminin herhangi bir saldırganlığı ya da bölge ülkelerinin bu tür eylemlere katılımı ve destek vermesinin, İran’ın güçlü silahlı kuvvetlerinin kararlı ve orantılı karşılığıyla karşılaşacağını belirtti. Ayrıca bu tür maceracı girişimlerin yol açacağı tüm sonuçların sorumluluğunun, bu eylemlerin faillerine ait olacağını ifade etti.