Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Russia Al-Youm’a yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasındaki savaşta doğru mantığın üstün geldiğini, ancak Beyaz Saray’ın tutumları nedeniyle bu mantığa güvenin sarsıldığını söyledi.

Medvedev, Ortadoğu’daki gelişmeler sonucunda artık ucuz petrol döneminin sona ereceğini ve Avrupa’yı uzun süreli ekonomik sıkıntılar beklediğini ifade etti. Ayrıca,

Donald Trump’ın İran’ın 10 maddelik planını incelemeyi kabul etmesini İran’ın zaferi olarak değerlendiren Medvedev, Tel Aviv’in Ortadoğu’daki hedeflerine ulaşamadığını ve mevcut ateşkesin İsrail için avantaj sağlamadığını vurguladı.

Trump’ın hem uzun süreli bir İran savaşı başlatmak istemediğini hem de bunun mümkün olmadığını belirten Medvedev, ABD’nin bu ateşkesi koruması gerektiğini ve Trump’ın her şeyin yolunda olduğu izlenimi vermek istediğini söyledi.