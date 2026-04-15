Ateşkes sonrası ilk temas: Galibaf, BAE’li yetkili ile görüştü

BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre, İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başkan Yardımcısı ve Başbakan Yardımcısı Mansur Bin Zayid Al Nahyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede taraflar, İran ve ABD arasında yakın zamanda varılan ateşkesin ardından bölgedeki durum hakkında görüş alışverişinde bulundu. Telefon görüşmesinde gerilimi düşürme konusu ele alındı.

Analistler, bu temasın iki ülkenin gerilimi azaltma çabalarını yansıttığını belirtiyor.

