İran: BAE, ABD ve İsrail ile işbirliğini sürdürmekten kaçınmalı

İran Dışişleri Bakanlığı, Abu Dabi’nin İran tarafından Birleşik Arap Emirlikleri’ne füze ve İHA fırlatıldığı yönündeki iddialarını reddederek, İran silahlı kuvvetlerinin savunma amaçlı faaliyetlerinin yalnızca Amerikan güçlerinin saldırganlığını bertaraf etmeye yönelik olduğunu belirtti.

Bakanlık açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi:

“Son iki gün içinde, ABD’li terörist askerlerin bölgede yasa dışı ve provokatif faaliyetlerinin artması ve ‘insani’ adı altında yürütülen aldatıcı deniz hareketleriyle eş zamanlı olarak, Abu Dabi yetkilileri de iyi komşuluk ilkesine aykırı ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın temel ilkelerini ihlal eden bir yaklaşımla saldırgan ABD tarafıyla açık iş birlikleri ve İran’ın ulusal güvenliğini tehdit eden adımlar atmıştır. Buna rağmen İran İslam Cumhuriyeti, bölgenin ortak çıkarlarına ve İslam ümmetine saygı çerçevesinde azami itidal göstermiştir.”

Bakanlık ayrıca, Abu Dabi yönetiminin düşmanca taraflarla iş birliği kapsamında askeri üs ve teçhizatlara ev sahipliği yapmayı sürdürmesini kınayarak, bunun bölge barışı ve istikrarı açısından tehlikeli sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Açıklamada son olarak şu vurgulandı:

“İran İslam Cumhuriyeti, ulusal çıkarlarını ve güvenliğini savunmak için gerekli ve uygun tüm tedbirleri almaktan geri durmayacaktır.”