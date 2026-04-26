İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile Katarlı mevkidaşı arasında telefon görüşmesi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve devam eden diplomatik süreçler ele alındı.

Erakçi görüşmede, bölgede yaşanan gelişmelerin farklı boyutlarını özellikle de ateşkes süreci ve bunun kalıcı hale getirilmesi önündeki zorlukları değerlendirdi. İran’ın savaşın sona erdirilmesi ve bölgedeki gerilimin azaltılması için yürüttüğü son diplomatik girişimler hakkında Katarlı mevkidaşına bilgi verdi.

Taraflar ayrıca bölge ülkelerinin krizlerin yönetiminde yapıcı rol üstlenmesinin önemine dikkat çekerek, barış girişimlerinin desteklenmesi ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesi amacıyla diplomatik istişarelerin ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ise İran’ın diplomatik yaklaşımını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, savaşın sona erdirilmesi amacıyla yürütülen arabuluculuk ve diyalog çabalarında Katar’ın aktif rol üstlenmeye devam etmeye hazır olduğunu ifade etti.