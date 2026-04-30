Pezeşkiyan, Japonya Başbakanı Takaichi ile Hürmüz Boğazı'nı görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ABD-İran müzakereleri ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin güvenliği ele alındı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan telefon görüşmesinde, "Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndaki güvensizlik, Amerikan ve Siyonist saldırganlığının sonucudur" dedi.

Pezeşkiyan, ABD’li yetkililerin İran limanlarına yönelik abluka ile aynı anda yaptığı kışkırtıcı açıklamaları kabul edilemez olduğunu belirterek, ABD’nin girişiminin uluslararası yasa ve düzenlemelere aykırı olduğunu söyledi.

Pezeşkiyan, “Bu tür eylemler bölgedeki durumu daha da karmaşık hale getirecektir” ifadesini kullandı.

Japonya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan arasında yaklaşık 20 dakika süren bir telefon görüşmesi yapıldı. Görüşmenin başında Başbakan Takaichi, ABD ile İran arasındaki görüşmelerin kısa süre içinde yeniden başlamasına ve nihai bir anlaşmaya varılmasına yönelik beklentisini dile getirdi.

Açıklamaya göre, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise ülkesinin geleceğe yönelik görüşlerini ve beklentilerini paylaştı. İki liderin gelecek süreçte de yakın iletişimi sürdürme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

