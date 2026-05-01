Amerikan halkı, İran’a dayatılan yasa dışı savaştan yöneticilerini sorumlu tutmalı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Savunma Bakanı’nın Kongre’deki oturumunda bir milletvekilinin “İran’dan ABD’ye hiçbir tehdit gelmedi” sözlerini paylaşarak sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalarda bulundu.

Bekayi, “Hiç şüphe yok ki Amerikan yönetiminin İran’a karşı başlattığı tercih edilmiş savaş, haksız ve yasa dışı bir askeri saldırıdır.” ifadelerini kullandı.

İranlı sözcü, “Amerikan halkı hem hakka sahiptir hem de ahlaki bir sorumluluğu vardır: İran milletine karşı yürütülen bu yasa dışı savaşı başlatan yöneticilerini ve savaş boyunca işlenen korkunç suçları sorgulamalı, onları hesap vermeye zorlamalıdır.” değerlendirmesinde bulundu.