İran ve Rusya dışişleri bakanları arasında kritik görüşme

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Cuma günü yaptığı telefon görüşmesinde Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile İran’ın savaşın sona erdirilmesine yönelik son tutumları ve diplomatik girişimleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Erakçi, İran İslam Cumhuriyeti’nin ABD ve İsrail’in saldırılarının durdurulması ve çatışmaların sona ermesi için ortaya koyduğu önerileri ve diplomatik adımları Lavrov’a aktardı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise ülkesinin İran’a yönelik askeri saldırıları kınayan temel tutumunu yeniden hatırlatarak, savaşın sona erdirilmesi ve bölgede barışın sağlanması için her türlü desteğe hazır olduklarını vurguladı.

Tarafların, bölgesel istikrarın korunması ve çatışmaların sonlandırılması için temaslarını sürdürme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.