Bekayi: Şam’daki Terör Saldırısını Şiddetle Kınıyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Şam’ın Seyyide Zeyneb bölgesinde düzenlenen terör saldırısını ve Hazreti Zeyneb (s.a) Türbesi’nin cuma hatibi olan Müslüman alim Seyyid Farhan Hasan el‑Mansur’un suikast sonucu şehit edilmesini şiddetle kınadı.

Bekayi, söz konusu menfur saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada derin bir nefret ve öfke duyduklarını belirterek, Suriye ve bölgede dini mekanlar ile din alimlerini hedef alan terör eylemlerinin, bölge ülkelerinde fitne ve ayrılık çıkarmayı amaçlayan Siyonist rejim ve ABD’nin şeytani planlarının bir parçası olduğunu ifade etti.

Tüm tarafların bu tür komplolara karşı uyanık olması gerektiğini vurgulayan Bekayi, terörizm ve aşırıcılıkla kararlı bir şekilde mücadele edilmesinin ve bu doğrultuda sorumlulukların yerine getirilmesinin zorunlu olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, şehit alim Mansur’un ailesine, Suriye halkına ve ülkenin dini alimler camiasına başsağlığı dileyerek, söz konusu terör saldırısının faillerinin ve arkasındaki unsurların tespit edilip cezalandırılması gerektiğini belirtti. Bekayi ayrıca terörizmin kökünün kazınması için bölge ülkeleri arasında ortak iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Bekayi, Suriye’deki geçiş hükümetinin de ülkedeki halkın, din alimlerinin ve tüm etnik, dini ve mezhebi kesimlerin güvenliğini sağlama sorumluluğuna sahip olduğunu vurguladı.