İran ve Pakistan dışişleri bakanları bölgesel gelişmeleri değerlendirdi

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, dün akşam telefonla görüştüler.

İran Dışişleri Bakanı, Pakistan’ın İran ile ABD arasındaki etkileşimdeki yapıcı rolünü takdir ederek, bölgesel gelişmeler ve devam eden diplomatik çabalarla ilgili olarak, Amerika-İsrail'in İran’a karşı yürüttüğü dayatıımış savaşı sonlandırma çabalarını ve bölgede barışın sağlanmasını görüşmek üzere Pakistanlı mevkidaşıyla fikir alışverişinde bulundu.