6 May 2026 11:05

Pakistan’dan İran ve ABD’ye itidal çağrısı

Pakistan Genelkurmay Başkanı, artan gerilimin düşürülmesi için İran ve ABD’ye itidal çağrıda bulundu.

Associated Press’e göre, Pakistan Ordu Komutanı Asim Munir,  dün Pakistan komutanlar konferansında yaptığı açıklamada İran ve ABD’ye gerilimi azaltmak amacıyla itidal çağrısında bulundu.

Pakistan Ordu Komutanı bu konuda şunları söyledi:

“ABD ile İran arasındaki artan gerilimi azaltmaya yardımcı olmak için itidal çağrısında bulunuyoruz. Kalıcı barış; kolektif itidal, sorumluluk ve ülkelerin egemenliğine saygıya bağlıdır.”

ABD ve İsrail 28 Şubat’ta uluslararası tüm yasa ve normlara aykırı şekilde İran topraklarına saldırdı ve Tahran’ın sert karşılıkları sonrası 8 Nisan’da çatışmaları durdurmak zorunda kaldı.

11 Nisan’da Pakistan’ın iki taraf arasında görüşmelere ev sahipliği yaptı, ancak ABD’nin aşırı talepleri nedeniyle herhangi bir anlaşmaya varılamadı.

