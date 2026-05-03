Velayeti'den Trump'a: Uluslararası politika Karayip Korsanları filmi değil

İran Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi Ali Ekber Velayeti, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerine yanıt verdi.

Velayeti’nin paylaşımında, “Trump'ın Hollywoodvari davranışları ve palyaçolukları jeopolitiğin acımasız gerçekliğini gizleyemez.

ABD askerlerinin Almanya'dan çekilmesi, NATO'nun zayıflaması ve ABD savaş gemilerinde tekrar tekrar teknik arızalar yaşanması, Beyaz Saray'ın yanılsamaları ile sahadaki gerçeklik arasında bir kopukluğa işaret etmektedir.

Dünyanın gıda güvenliği ve kimyasal gübre tedarik zinciri İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki tedbirlerine bağlıyken, Trump’ın İran'ı kıtlıkla tehdit etmesi, onun siyasi ekonomi konusundaki bilgisizliğini göstermektedir.

Bay Trump! Uluslararası politika, Jack Sparrow (Karayip Korsanları) filmi platosu değil. Hayati damarlarla oynayan herkes kendini çıkmazda bulur” ifadelerine yer verildi.