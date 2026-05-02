İranlı yetkili: Top artık ABD'nin sahasında

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garipabadi, Tahran’da çeşitli ülkelerin büyükelçileri ve misyon şefleri ile bir araya geldi.

Garipabadi, burada yaptığı konuşmada, İran’ın diplomasi veya savaş olmak üzere her iki durumda da milli çıkarlarını ve güvenliğini koruyacağını belirterek, “İran teklifini arabulucu olarak Pakistan’a sunmuştur. Şu an top, çatışmayı sürdürmeyi mi yoksa diplomasi yolunu mu seçecek olan ABD’nin sahasında” ifadelerini kullandı.

Tahran’ın ABD’ye karşı güven duymadığını vurgulayan Garipabadi, İran’ın diplomasi yolunda dürüstlüğünü koruyacağını söyledi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı, İran’ın düşmanlardan gelebilecek her türlü saldırıyı püskürtmeye tam ve kararlı bir şekilde hazır olduğunu vurguladı.