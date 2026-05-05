Çin'den ABD'nin Küba yaptırımlarına tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bugün yaptığı açıklamada, ABD’nin Küba’ya yönelik yasa dışı tek taraflı yaptırımlarını daha da artırdığına işaret ederek, bunun Küba halkının yaşama ve kalkınma hakkını ciddi şekilde ihlal ettiğini ve uluslararası ilişkilerin temel normlarına ağır şekilde aykırı olduğunu söyledi.

Sözcü, Çin’in Küba’nın ulusal egemenliğini ve güvenliğini korumasını kararlılıkla desteklediğini vurgulayarak, Küba’nın iç işlerine yönelik her türlü müdahaleye kesinlikle karşı çıktığını kaydetti.

Çinli sözcü ayrıca, ABD’nin Küba’ya uyguladığı ablukaya, yaptırımlara ve her türlü baskı ve tehdit girişimine derhal sona vermesi çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump 1 Mayıs’ta imzaladığı idari talimatla Küba’nın ABD’nin ulusal güvenliği ve dış politikasına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bu ülkeye yönelik yaptırımları genişleteceklerini duyurmuştu.