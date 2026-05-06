Çin'den bölgedeki gerilimi azaltma mesajı

El Cezire’ye göre Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüşmesinde Pekin’in bölgedeki gerilim seviyesini düşürmeye yönelik çabalarını sürdürmeye hazır olduğunu belirtti.

Ateşkesin tam anlamıyla sağlanmasını kaçınılmaz bir konu olarak değerlendiren Wang Yi, bölgenin kader belirleyici bir dönüm noktasında olduğunu ve taraflar arasında doğrudan görüşmelerin gerekli olduğunu vurguladı.

Wang Yi, İranlı mevkidaşıyla görüşmesinde ABD ve Siyonist rejimin İran’a karşı savaş kışkırtıcılığını yasa dışı olarak nitelendirdi.

Dışişleri Bakanı Erakçi de bu görüşmede, özellikle ABD ve Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırganlığını kınama konusundaki kararlı tutumu nedeniyle Çin’e teşekkür ederek Pekin’i Tahran’ın samimi dostu olarak nitelendirdi ve iki ülke arasındaki iş birliğinin mevcut koşullarda geçmişe kıyasla daha güçlü şekilde devam ettiğini vurguladı.

Erakçi ayrıca İran’a dayatılan savaşın açık bir saldırı ve uluslararası hukuk ile sözleşmelerin bariz ihlali olduğunu yineledi.

Dışişleri Bakanı Erakçi ayrıca İran’ın müzakerelerde yasal hak ve çıkarlarını korumak için tüm çabayı göstereceğini ve yalnızca adil ve kapsamlı bir anlaşmayı kabul edeceğini ifade etti.