İran, ABD'nin son metnine henüz resmi yanıt vermedi

Tesnim Haber Ajansı'na konuşan bir İranlı kaynak, "Amerikan medyasının, İran ve ABD'nin savaşı sona erdirmek için nihai tek sayfalık bir anlaşmaya yaklaştığı yönündeki iddialarına rağmen, İran, bazı kabul edilemez maddeler içeren Amerikalıların son metnine henüz resmi yanıt vermedi" ifadelerini kullandı.

Kaynak, "Amerikan medyasının bugünkü propagandası, daha çok Trump'ın son düşmanca eyleminden geri çekilmesini meşrulaştırmaya yönelik; Trump'ın eylemi başından itibaren yanlıştı ve gerçekleştirilmemesi gerekiyordu" vurgusunu yaptı.

İranlı kaynak, "Amerika'nın sahadaki gerçeklikleri anlaması için kafasını taşa kaç kez daha vurması gerektiği belli değil; ancak deneyim, Amerikalılara güç ve tehdit dilinin yalnızca İran'a karşı etkili olmadığını, aynı zamanda durumu Amerikalılar ve diğer düşmanlar için daha da kötüleştirdiğini göstermiş olmalıdır" açıklamasında bulundu.

Kaynak, "Pakistan aracılığıyla Amerikalılara iletilen, İran'ın 14 maddelik makul ve mantıklı önerilerinin ardından, Amerikalılar yeni macera ve düşmanlıklarını başlatmadan önce bir plan gönderdi. İran, yanıt için inceleme yapıyordu ancak Amerikalılar bir kez daha akılcı olmayan yönteme başvurdu ve bu durum incelemelerin devamında kesintiye neden oldu" ifadelerini kullandı.

Söz konusu kaynak "Trump'ın geri çekilmesinin ardından, İran bu konudaki incelemelerini yeniden başlattı ve sonuçlandığında arabulucuya bildirecektir." diye konuştu.