İran: Hürmüz Boğazı için tek kabul edilebilir çözüm savaşın kalıcı olarak sona ermesidir

İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, çarşamba günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin Güvenlik Konseyi’nde gündeme taşımaya çalıştığı karar tasarısının siyasi amaçlar taşıdığını belirtti.

Açıklamada, İran’ın BM Daimi Temsilciliği’nin üye ülkelere söz konusu tasarıyı desteklememeleri ve hazırlanmasına katkı sunmamaları çağrısında bulunduğu ifade edildi. İran heyeti, Hürmüz Boğazı’ndaki mevcut durum için “tek kabul edilebilir çözümün; savaşın kalıcı biçimde sona ermesi, deniz ablukasının kaldırılması ve gemilerin normal geçiş düzenine dönmesi” olduğunu vurguladı.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“ABD, krizi çözmek yerine kendi siyasi hedeflerine ulaşmak ve yasa dışı eylemlerini meşrulaştırmak amacıyla, ‘seyir özgürlüğü’ başlığı altında kusurlu ve siyasi motivasyonlu bir karar tasarısını Güvenlik Konseyi’nde ilerletmeye çalışıyor.”

İran, açıklamasının sonunda BM üyesi ülkelere “baskı altında değil; mantık, adalet ve ilkeler doğrultusunda hareket etmeleri” çağrısında bulundu.