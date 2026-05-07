İran ve Özbekistan’dan ulaştırma ve transit işbirliğini güçlendirme mesajı

İran'ın Taşkent Büyükelçisi Muhammed Ali İskenderi, dün Özbekistan Ulaştırma Bakanı İlham Mahkamov ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasında ulaştırma alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi, kara yolu, demir yolu ve hava taşımacılığı ile transit geçişlerin güçlendirilmesi, uluslararası koridorların azami düzeyde kullanılması ve ikili, bölgesel ve çok taraflı iş birliklerinin artırılması konuları değerlendirildi.

Büyükelçi İskenderi, İran ile Özbekistan arasındaki ticaret hacminde son yıllarda yaşanan artışın, iki ülkenin ilgili kurumlarının planlı ve koordineli çalışmaları sayesinde gerçekleştiğini belirtti.

İskenderi ayrıca, İran’ın Orta Asya ve Özbekistan’ın Fard Körfezi ile diğer komşu ülkelere erişimi için en uygun maliyetli, en hızlı ve en elverişli ulaşım imkânlarını sunduğunu, bunun da bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağladığını ifade etti.

Özbekistan Ulaştırma Bakanı İlham Mahkamov ise, İran ve Özbekistan’ın ulaştırma ve transit kurumları arasında en üst düzeyde güçlü ve sürekli ilişkiler bulunduğunu vurgulayarak, ikili ve çok taraflı iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik her türlü çabayı destekleyeceklerini söyledi.