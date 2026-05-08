Hizbullah’ın yoğun füze saldırısı sonrası bir milyon siyonist sığınağa kaçtı(+video)

El Cezire’nin aktardığına göre, İsrail rejiminin Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu, Hizbullah’ın geniş çaplı füze saldırılarının ardından işgal altındaki kuzey Filistin bölgelerinde yaklaşık bir milyon yerleşimcinin sığınaklara kaçtığını duyurdu.

İsrail radyosu, Hayfa Körfezi, Batı Celile ve Yukarı Celile bölgelerinin Hizbullah tarafından düzenlenen üç dalga füze saldırısına hedef olduğunu kabul etti.

İbrani medyasına göre, Hizbullah 20 füze ateşledi; siren sesleri Nahariyya, Kiryot ve Akka kentlerinde, Hayfa’nın kuzeyinde duyuldu.

İsrail radyosu ayrıca, Güney Lübnan’dan gerçekleştirilen saldırılar sonucu Nahariyya’nın güneyinde bir yerleşimcinin sığınağa kaçmaya çalışırken yaralandığını ve bazı evlere hasar geldiğini bildirdi.

Nahariyya Belediyesi, bölge halkından muhtemel yeni saldırılar nedeniyle sığınaklara yakın kalmalarını ve dikkatli olmalarını istedi.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Lübnan’dan fırlatılan birkaç füze tespit ettiklerini, bunlardan birinin hava savunma sistemi tarafından önlendiğini ve diğerlerinin yerleşim alanı dışına düştüğünü belirtti.

İsrail acil yardım kuruluşu da olayla ilgili yaralı sayısına dair kesin bilgilere henüz ulaşılamadığını açıkladı.