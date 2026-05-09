İsrail Radyosu: Tel Aviv tüm cephelerde çıkmaza girdi

İsrail Radyosu, İran’la ilgili son gelişmelere dair yayımladığı değerlendirmede, İran’ın nükleer programından vazgeçmeyeceğini ve zenginleştirilmiş uranyum stoklarını teslim etmeyi reddettiğini belirtti.

Haberde, İsrail’in tüm cephelerde çıkmaza girdiği ifade edilerek, Tel Aviv'in önünde ya yeniden savaşa dönmek ya da ABD tarafından yapılacak bir anlaşmayı kabul etmek dışında seçenek kalmadığı bildirildi.

Söz konusu medya kuruluşu ayrıca, olası bir anlaşmanın Tel Aviv’in savaşa girerken hedeflediği talepleri karşılamayacağını ve İsrail’in “varoluşsal tehdit” olarak gördüğü riskleri tamamen ortadan kaldırmayacağını da kabul etti.