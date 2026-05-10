ABD’li uzman: Deniz ablukası İran’ın petrol altyapısına ciddi zarar vermez

ABD’nin İran petrol ihracatını engellemeye yönelik olası bir deniz ablukasının, ülkenin petrol altyapısına ciddi bir zarar vermeyeceği değerlendiriliyor. RIA Novosti’ye konuşan Eurasia Group’ta kıdemli İran ve enerji analisti olan Gregory Brew, İran’ın geçmişte ABD yaptırımları nedeniyle üretimde yaşanan büyük düşüşlerle başa çıkma konusunda deneyim kazandığını belirtti.

Brew, bu nedenle olası bir deniz ablukasının İran’ın petrol altyapısı üzerinde sınırlı bir etki yaratacağını ifade etti.

ABD, İran’ın petrol ihracatını durdurmak amacıyla bölgede çeşitli baskı yöntemleri uyguluyor. Bu kapsamda Washington yönetiminin, boş petrol tankerlerinin İran’ın petrol ihracat terminallerine ulaşmasını engellemeye yönelik adımlar attığı ve bu yöntemle İran petrolünün uluslararası piyasalara çıkışını zorlaştırmayı hedeflediği belirtiliyor.

Buna karşın birçok uzman, İran’ın coğrafi konumu nedeniyle tamamen denizden kuşatılmasının pratikte oldukça zor olduğuna dikkat çekiyor. Analistler ayrıca İran’ın gerekirse petrol üretimini azaltma kapasitesine sahip olduğunu ve farklı yöntemlerle petrol ihracatını sürdürme imkânı bulunduğunu vurguluyor.