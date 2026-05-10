İranlı yetkiliden "Gemilerimize saldırı olursa ABD üsleri hedef alınır" uyarısı

İran Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu sözcüsü İbrahim Rezai, İran gemilerine yönelik herhangi bir saldırının, ABD’nin bölgedeki gemileri ve askeri üslerine karşı “ağır ve kararlı bir karşılık” ile yanıtlanacağını belirtti.

Açıklamasında, “Bugünden itibaren itidalimiz sona ermiştir” ifadelerini kullanan Rızai, olası saldırıların ABD için ciddi sonuçlar doğuracağını ve Washington’un içine düştüğü bataklığı daha da derinleştirmemesi gerektiğini ifade etti.

Rızai, ayrıca ABD’ye bölgesel yeni düzene uyum sağlama çağrısı yaparak, en iyi seçeneğin geıri adım atmak ve taviz vermek olduğunu söyledi.

Öte yandan, İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri de daha önce yaptığı açıklamada, İran petrol tankerleri ve ticari gemilerine yönelik herhangi bir saldırının bölgedeki ABD hedeflerine karşı güçlü bir karşılık doğuracağını duyurmuştu.