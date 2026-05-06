Trump “Özgürlük Projesi”ni kısa süreliğine durdurduklarını açkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’ndan gemi geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla gündeme getirilen “Özgürlük Projesi” olarak adlandırılan planın geçici olarak durdurulduğunu belirtti.

Trump, bu geri adımı örtbas etmek amacıyla yaptığı açıklamada, kararın Pakistan başta olmak üzere bazı ülkelerin talebi doğrultusunda ve İran ile müzakerelerin sürmesiyle eş zamanlı olarak alındığını ifade etti.

Trump ayrıca, bu durdurma kararının nihai bir anlaşmaya ulaşma sürecinde ilerleme sağlanması için fırsat yaratmayı amaçladığını iddia ederken, “kuşatma”nın ise devam edeceğini söyledi.

ABD Başkanı, “müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini” öne sürdü, ancak olası bir anlaşmanın takvimi ya da çerçevesine dair herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.