İsrail gazetesi: Trump, İran karşısında çıkışı olmayan bir savaşa sıkıştı

Al Mayadeen'e göre Haaretz, Trump’ın hayatında ilk kez yanlış bir kararın tüm sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kaldığını belirterek, “Sorumluluktan kaçamayacağını anlamak onun için zor oluyor” ifadelerini kullandı.

Gazete, iki aydan uzun süredir İran’ı teslim olmaya zorlamaya çalışan Trump’ın, artık geri dönüşü olmayan bir çatışmanın içinde bulunduğunu savundu. Haberde, İran için “korkmayan, teslim olmayan, dirençli ve deneyimli bir düşman” değerlendirmesi yapıldı.

Haaretz daha önce yayımladığı başka bir analizde de Trump’ın İran’ın altyapısını yok etme yönündeki tehditlerine rağmen kapsamlı bir savaşa yeniden girmeye istekli görünmediğini yazmıştı.

İsrail gazetesi ayrıca, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmaya yönelik planının ardından Fars Körfezi bölgesindeki gerilimin ciddi biçimde yükseldiğine dikkat çekti.

Haberde, “Trump tek bir kararla Fars Körfezi’ndeki tansiyonu önemli ölçüde artırdı” değerlendirmesine yer verildi.